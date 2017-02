'Clarín': Macri, governadores e parlamentares argentinos se reúnem com políticos do Brasil

Matéria publicada nesta terça-feira (7) pelo Clarín conta que o Presidente Mauricio Macri vai subir a rampa do Palácio do Planalto na terça-feira, às 11 horas da manhã para se reunir com o seu colega Michel Temer. Ele vem a acompanhado dos ministros da Fazenda, da Produção e da Agroindústria, bem como governadores e parlamentares argentinos.

Como esta é uma visita de Estado, o cerimonial exige que a tarde, o Presidente visite o Congresso e, em seguida, o Supremo Tribunal. Estarão presentes também dois governadores peronistas: Juan "El Gringo" Schiaretti, de Cordoba, e Hugo Passalacqua, de Misiones. Depois, está marcado um almoço no Itamaraty. Macri deve retornar a Buenos Aires no fim da tarde.

> > Clarín Mauricio Macri suma gobernadores amigos en su visita a Brasil

os governadores chegarão na terça à noite, acompanhado por dois principais ministros da equipe presidencial: o chefe de gabinete e ministro das Relações Exteriores Marcos Peña e Susana Malcorra. Neste caso, de acordo com o embaixador argentino em Brasília Carlos Magariños, os chefes de Estado devem definir estratégias para consolidar o Mercosul, através de uma maior convergência das regulamentações comerciais entre os dois países. É a partir dessa condição que o bloco sul-americano vai se abrir para o mundo.

Marcos Peña, Malcorra, Cabrera e Schiaretti, estão sendo aguardados pela embaixada na terça à noite com um jantar especial. Eles convidaram os principais líderes da política brasileira: senadores Aloysio Nunes Ferreira do PSDB (social-democratas); Jorge Viana (PT) e Armando Monteiro, o PMDB (o partido do presidente Temer).

Em Brasília e Buenos Aires afirmam que a reunião irá discutir o incentivo para a abertura do Mercosul aos mercados mundiais. Fala-se da União Europeia e até Japão.