Atentado na Suprema Corte de Cabul deixa mortos e feridos

Ao menos 19 pessoas morreram nesta terça-feira (7) em um atentado suicida cometido há pouco no estacionamento da Suprema Corte de Cabul, no Afeganistão.

O balanço foi divulgado por emissoras locais de televisão, mas pode mudar, já que não há uma confirmação oficial ainda. Mais de 40 pessoas estariam feridas. A polícia confirmou que houve uma explosão, porém ainda investiga o local exato da bomba.

Os indícios apontam que um suicida tenha detonado o explosivo no momento em que os funcionários da Corte encerravam a jornada de trabalho. Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque até então. As suspeitas recaem sobre o Talibã.