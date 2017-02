Papa recebe doação de artista Christo para ajudar crianças

A Santa Sé anunciou nesta segunda-feira (6) o recebimento de uma doação arrecadada pelo projeto solidário do artista búlgaro Christo, que terá como destino o hospital pediátrico de Banguim na República Centro-Africana.

A iniciativa intitulada "Christo's Box. Entre arte e misericórdia. Um presente para Bangui" realizou a venda de uma série sobre os museus do Vaticano, produzida pelo Centro Televisivo Vaticano (CTV) e pela Oficina da Comunicação, que teve uma obra do Christo ilustrando todas as caixas junto com seu autógrafo.

"A arte e a misericórdia se uniram numa obra concreta, um gesto compartilhado por todos aqueles que apoiaram o projeto", informou a nota da Secretaria de Comunicação da Santa Sé.

Segundo o comunicado, o montante foi entregue ao papa Francisco no último dia 20 de janeiro. "O papa recebeu a doação com grande entusiasmo e insistiu no desejo de amparar o hospital dedicado às crianças pobres, sem distinção de religião, porque todas as crianças têm necessidade de cuidados e de atenção".

Durante sua viagem à República Centro-Africana, no final de novembro de 2015, o Pontífice ficou impressionado com a falta de infraestrutura do hospital.

No ano passado, Christo foi responsável pelo projeto "The Floating Piers" ("Os píeres flutuantes", em tradução livre), uma rede de passarelas que permitia caminhar sobre as águas do Lago de Iseo, no norte da Itália.