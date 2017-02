May reitira apoio ao programa nuclear do Irã durante visita de Netanyahu a Londres

A premiê britânica, Theresa May, disse ao seu colega israelense, Benjamin Ntanyahu, apoiar o acordo sobre programa nuclear iraniano, apesar das preocupações com o comportamento do país na região.

"A primeira-ministra deu a entender com clareza o nosso apoio ao acordo celebrado sobre o programa nuclear. Agora é preciso que este acordo seja realizado de modo devido. Também devemos estar atentos para as atividades desestabilizadores do Irã na região", informou a representante do gabinete de May aos jornalistas nesta segunda-feira.

Segundo Netanyahu, que se encontrou com May nesta segunda-feira em Londres, o Irã é a maior ameaça à segurança de Israel. Ele foi o chefe de Estado que mais criticou o acordo nuclear, celebrado entre o Irã e "sexteto" de potências mundiais em 2015. O primeiro-ministro israelense afirma que o acordo permitirá o desenvolvimento de tecnologias nucleares por Teerã e já permitiu ao país ampliar o apoio dos seus interesses militares no Líbano, Síria e Iêmen, graças aos recursos obtidos com o levantamento das sanções.

Em 29 de janeiro, Irã realizou um teste de míssil balístico de médio alcance, despertando preocupações na comunidade internacional.