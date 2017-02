Macron e Le Pen lideram pesquisa eleitoral na França

A candidata de extrema-direita Marine Le Pen e o de centro-esquerda Emmanuel Macron aparecem disputando o segundo turno das eleições à Presidência da França nas pesquisas de intenção de voto.

A última pesquisa, divulgada hoje (6) pelo Instituto Opinion Way, a dá a líder da Frente Nacional (FN) com 26% dos votos. Logo em seguida, vem o ex-ministro da Economia do governo do socialista François Hollande com 23% das intenções de voto no primeiro turno.

Ele, porém, perdeu as primárias do Partido Socialista. O candidato François Fillon, que figurava entre os favoritos, mas enfrenta um escândalo de corrupção, está com 20% das intenções. Por sua vez, o socialista Benoit Hamon detém 14% e o radical Jean-Luc Melenchon, 11%.

Em um segundo turno com Le Pen, Macron derrotaria a líder da extrema-direita com 65% contra 35% dos votos. A presidente da FN também seria derrotada em um cenário contra Fillon por 61% a 39%. Ontem, Marine Le Pen fez campanha em Lyon e prometeu retirar a França da União Europeia (UE) e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) se for eleita. As eleições presidenciais na França estão marcadas para 23 de abril, com segundo turno em 7 de maio.