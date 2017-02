Vice-presidente dos EUA: sanções dependem da resposta da Rússia

Os EUA vão fazer depender o abrandamento das sanções da resposta da Rússia da arena internacional, em particular, na Ucrânia, afirmou o vice-presidente dos EUA, Michael Pence, no domingo (5) na entrevista ao canal ABC.

O entrevistador perguntou se "as sanções contra a Rússia se manterão enquanto o país viola a soberania da Ucrânia”. “A resposta a essa pergunta será dada nos próximos meses. Tudo vai depender da resposta da Rússia", disse Pence.

Ele mencionou a "possibilidade de cooperar nos assuntos de interesse mútuo".

"O presidente [Donald Trump] deu a entender que a prioridade da administração é a derrota do agrupamento terrorista Estado Islâmico (Daesh)… A Rússia também está interessada no combate ao terrorismo islamista radical, particularmente ao Daesh. Se tivermos a oportunidade de cooperar, acho que o presidente vai estudar as perspectivas de renovar as relações", afirmou Pence.

Ao mesmo tempo, segundo ele, muito depende da resposta da Rússia.

"Mas, não se enganem sobre isso, essas decisões aguardarão ação e estarão muito dependentes de como os russos responderão nos próximos dias".