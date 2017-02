Trump aceita convite para a cúpula do G-7 na Itália

O presidente dos EUA, Donald Trump, aceitou participar do G-7 na Itália, informou a Casa Branca neste sábado, após a conversa telefônica do líder norte-americano com o primeiro-ministro italiano.

"Os líderes discutiram a situação na Líbia, o fluxo de imigrantes para a Europa, bem como as prioridades da Itália na futura cúpula do G-7", informou o comunicado.

O informe destaca que "Trump aceitou participar da cúpula, que será realizada em maio".

As partes concordaram em dar continuidade à cooperação no combate ao grupo terrorista Daesh.