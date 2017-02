Le Pen faz campanha e promete tirar França da UE e da OTAN

A líder do partido de extrema-direita Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, garantiu que retirará a França da União Europeia (UE) e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) se vencer as eleições presidenciais de 2017.

"Se eu for eleita, convocarei em até seis meses um referendo sobre o Frexit", disse Le Pen, referindo-se ao "Brexit", termo usado para a saída do Reino Unido da UE, e destacando que abandonará o euro e instituirá novamente o franco como moeda nacional.

"A União Europeia é uma falência", criticou a candidata, em Lyon. De acordo Le Pen, a França também deixará a OTAN para se dedicar ao seu próprio sistema de defesa. "Em 5 anos, colocarei a França em ordem", prometeu. Le Pen iniciou sua campanha presidencial ontem (4) com promessas nacionalistas de extrema-direita.

Aos 48 anos, ela é filha do fundador da FN, Jean-Marie Le Pen, e tem sido comparada ao norte-americano Donald Trump. Pesquisas de intenção de voto apontam que Le Pen lideraria as eleições no primeiro turno, agendadas para 23 de abril, mas perderia no segundo turno, em 7 de maio. (ANSA)