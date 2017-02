Jordânia se unirá à Rússia, Irã e Turquia nas negociações sobre a Síria em Astana

Representantes da Jordânia participarão em Astana da primeira reunião de uma força-tarefa conjunta sobre o monitoramento do regime de cessar-fogo na Síria, juntamente com os representantes da Rússia, do Irã e da Turquia.

"Amanhã (6), em Astana, acontecerá a primeira reunião de uma força-tarefa conjunta sobre o acompanhamento do regime de cessar-fogo da Síria. Os peritos da Rússia, da Turquia, do Irã, das Nações Unidas e da Jordânia participarão do trabalho da força-tarefa", disse uma fonte informada à Sputnik.

A mesma fonte acrescentou que o processo de implementação do regime de cessar-fogo pelas partes no conflito sírio, o desenvolvimento das medidas destinadas ao controle e à preclusão das violações da trégua, o aumento da confiança mútua entre as autoridades da Síria e a oposição, bem como as questões de assistência humanitária, serão alguns dos temas discutidos na reunião desta segunda-feira na capital do Cazaquistão.