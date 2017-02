Financial Times: investidores regressam à Rússia graças a Trump

O otimismo dos investidores em relação à Rússia cresceu. Um colunista do Financial Times explica as possíveis razões para o retorno do capital estrangeiro para a economia russa.

O investimento em títulos russos atingiu na última semana de janeiro níveis recorde graças ao retorno dos investidores para a Rússia. O seu otimismo é motivado pelo aumento dos preços do petróleo e a eventual melhoria das relações entre a Rússia e os EUA, escreve Eric Platt, colunista do Financial Times.

No total, em uma semana foram investidos 140 milhões, tendo o afluxo total de capital aumentado para 700 milhões desde que Donald Trump chegou à presidência nos Estados Unidos.

Uma das ações que ajudou a fomentar este crescimento, de acordo com o artigo, foi a modificação das sanções introduzidas em relação algumas empresas norte-americanas que têm negócios na Rússia.

Além disso, especialistas do Bank of America consideram que o confronto entre a Rússia e os países ocidentais vai acabar no início de 2018, já que o apoio político às sanções está enfraquecendo gradualmente na Europa, ao passo que administração de Donald Trump está disposta a procurar um compromisso com a Rússia, diz o autor.