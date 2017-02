EUA testam com sucesso novo míssil interceptor, a ser implantado na Polônia

A Agência Americana da Defesa Antimíssil (MDA, na sigla em inglês) comunicou a realização bem-sucedida de um teste do míssil guiado SM-3 IIA que será implantado na Polônia antes de 2020, no âmbito do programa global de defesa antimíssil dos EUA.

O SM-3 IIA, que é uma versão do míssil SM-3, foi lançado pela primeira vez em Havaí na sexta-feira (03), de acordo com um comunicado da MDA publicado em 4 de fevereiro.

O míssil interceptor foi lançado a partir do destroier USS John Paul Jones, que identificou o míssil-alvo com ajuda do equipamento instalado a bordo.

"Depois de identificar e acompanhar o alvo, o navio lançou o míssil guiado SM-3 Block IIA que o interceptou", diz o comunicado.

A MDA informa que o Pentágono pretende efetuar o lançamento deste míssil a partir de um local de defesa antimíssil na Polônia até 2018.

O SM-3 IIA foi desenvolvido pelos EUA e o Japão em conjunto. O modelo é destinado à intercepção de mísseis balísticos de médio alcance.

Vale destacar que os EUA possuem quatro tipos de mísseis interceptores: de curto, médio e longo alcance, e intercontinentais. Já que todos os mísseis são diferentes, o complexo de defesa antimíssil do país é multinível, conforme a velocidade, tamanho e outras características.

Por seu turno, o chefe do comando operacional do Estado-Maior General da Rússia, tenente-general Viktor Poznikhir, se opõe ao desenvolvimento do programa norte-americano por achar que o "sistema de defesa antimíssil dos EUA representa uma ameaça ao uso livre do espaço aéreo por qualquer país". Segundo ele, tais planos não se relacionam com o Irã ou Coreia do Norte, mas visam obter uma vantagem estratégica sobre a Rússia e China.