Casa Branca: Trump fechou com OTAN

O presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou neste sábado o compromisso da administração norte-americana com a OTAN, informou a Casa Branca, após a conversa telefônica com o primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni.

"O presidente Trump confirmou o compromisso dos EUA com a OTAN", informou o a Casa Branca. O informe da presidência dos Estados Unidos "destacou a importância de que todos os membros da aliança participem dos gastos" da organização.

Durante a campanha eleitoral, Trump prometeu uma revisão dos compromissos dos EUA no âmbito da OTAN, se os outros membros da aliança militar não aumentarem os respectivos gastos com a defesa até os 2% do PIB.