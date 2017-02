Washington desmente que Trump prometeu à Ucrânia manter sanções contra Rússia

A administração norte-americana desmentiu a informação de que Donald Trump teria garantido apoio a Kiev em conversa com Yulia Timoshenko, líder do partido Batkivschina (Pátria).

O presidente dos EUA e a ex-primeira-ministra da Ucrânia se encontraram na quinta-feira (4) no Café da Manhã Nacional de Oração (National Prayer Breakfast) no hotel Hilton, em Washington. Segundo testemunhas do encontro, Trump teria prometido a Timoshenko que não iria levantar as sanções à Rússia.

"O presidente e a ex-primeira-ministra [da Ucrânia] se cruzaram por breves momentos durante a sessão de fotos na recepção antes do Café da Manhã Nacional de Oração. Entretanto, nada foi garantido, já que a ex-primeira-ministra não é homóloga do presidente", disse Washington citado pelo The Washington Post.

Entretanto, os EUA estão preocupados com a situação do Leste da Ucrânia, adicionou a Casa Branca.

A equipe de Timoshenko confirmou o encontro mas evitou revelar a resposta do presidente.

Anteriormente, fontes da revista norte-americana Politico comunicaram que Trump assegurou a Timoshenko que não ia levantar as sanções. A líder do partido Batkivschina teria revelado a postura de Trump de maneira confidencial. A mídia ucraniana escreveu que Trump e Timoshenko teriam falado durante 20 minutos.