Trump "provavelmente se unirá à Rússia e à Síria para libertar Raqqa do Daesh"

A única maneira de o presidente dos EUA, Donald Trump, libertar Raqqa, a "capital" do Daesh (ISIS/EI), é unir forças com a Rússia e com a Síria em campo, informou à Radio Sputnik o especialista militar russo Ivan Konovalov.

"A principal ofensiva do exército sírio é a única maneira de realizar essa tarefa: a captura de Palmira, a libertação de Deir ez-Zor e depois o avanço em Raqqa. E [para Trump] isso significa trabalhar com [o presidente sírio Bashar] Assad e com a Rússia", disse Konovalov à rádio Sputnik.

O Washington Post noticiou na quinta-feira que a administração Trump que cancelou o plano de Barack Obama de tomar Raqqa, a capital do Daesh.

"Eles forneceram as informações, mas descobrimos enormes lacunas, era um trabalho deficiente", disse um alto funcionário da Casa Branca que analisou o documento.

O funcionário especificou que o plano de Obama, que prevê o armamento e treinamento de combatentes curdos sírios, não tem detalhes sobre onde exatamente o treinamento ocorrerá e quantos soldados americanos serão necessários.

Para complicar ainda mais as coisas, o plano proposto não inclui nenhuma disposição para coordenar as operações com a Rússia ou uma estratégia política clara para aliviar as tensões com Ancara sobre a cooperação entre os EUA e o Curdistão, destacou o funcionário.

O Governo turco considera as Unidades de Proteção Popular do Curdistão (YPG) como uma filial do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que é designado como uma organização terrorista na Turquia. Ancara criticou repetidamente a política do governo Obama de armar e treinar militantes curdos sírios.

Embora a estratégia síria de Trump ainda não tenha sido articulada, os observadores americanos referiram-se ao fato de que o presidente dos EUA considera a erradicação de Daesh como uma prioridade número 1. Citando a retórica eleitoral do presidente, eles assumem que Trump pode se juntar à coalizão russo-síria para derrotar o grupo terrorista.

"Antigas administrações dos EUA teriam sido extremamente cautelosas com a cooperação tática turca com a Rússia, mas aparentemente, não é o caso do presidente Trump, que mencionou juntar-se com a Rússia e o governo de Assad para despachar o Estado Islâmico (esperando, ao mesmo tempo, separar o Irã dessa carruagem) ", disse Aaron Stein, do American Interest, nesta quinta-feira.

Enquanto isso, o presidente Trump instruiu o secretário de Defesa James Mattis e altos funcionários do Pentágono a elaborar outro plano para tomar Raqqa dentro de 30 dias.

"O presidente Donald Trump é um homem de negócios e um homem que está acostumado a pensar direito. Ele obviamente percebeu que Obama não tinha nenhum plano completo. É ridículo confiar isso [exclusivamente] aos curdos, no entanto, eles [a administração Obama] tinham feito dessa forma. Ao mesmo tempo, os EUA têm sérias contradições com os turcos, seus aliados da OTAN [na região]", disse Konovalov, acrescentando que esta controvérsia, obviamente, minou a eficiência das operações militares dos EUA em campo.

Aparentemente, portanto, Trump decidiu acabar com este "plano sem perspicácia" do governo Obama, enfatizou o especialista russo.

De acordo com Konovalov, é possível que Trump decida coordenar esforços anti-Daesh mais próximo da Rússia e do presidente sírio Bashar Assad.

Talvez, Trump entenda que ele só pode ter sucesso em tomar Raqqa, fazendo parceria com o Exército Árabe Sírio, que é apoiado pela Rússia, o especialista deduz.

Konovalov também se referiu ao plano de Trump de criar "zonas seguras" na Síria. Se este plano é realmente projetado para acelerar a resolução da crise síria, pode funcionar, observou.

Na verdade, o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, sinalizou recentemente que a Rússia não considera a proposta de Trump de construir zonas seguras na Síria uma tentativa de repetir o "cenário líbio".

"Nós entendemos que a administração de Donald Trump ainda precisa especificar sua abordagem. A idéia de zonas seguras foi discutida no início da crise síria. Então, eles queriam repetir o cenário líbio, anunciando a criação de uma zona segura, onde as forças anti-governo foram localizadas. Eu não vejo que Washington tenta seguir o mesmo caminho agora", disse Lavrov quarta-feira em uma conferência de imprensa em Abu Dhabi.

Por sua vez, Mohammed Kheir Jasim Nadir, um membro do parlamento sírio, enfatizou que o plano deve ser coordenado com o governo sírio.

"Qualquer proposta deve ser aprovada e coordenada com o governo sírio, pois é a primeira e última a tomar decisões", disse Nadir ao Sputnik.

"De acordo com a resolução 2254 do Conselho de Segurança da ONU, as autoridades sírias são responsáveis pela proteção de seu povo, e se Trump quiser ter êxito em qualquer proposta, deve primeiro bater à porta certa, coordená-la diretamente com Damasco ou Moscou, que coordena totalmente com Damasco. O governo sírio é o administrador exclusivo para seu povo e sua geografia", ele elaborou.

Konovalov observou que a Turquia tentou criar uma espécie de zona segura no norte da Síria. No entanto, há desconfiança mútua entre Damasco e Ancara por causa da operação turca no norte da Síria. No entanto, agora Síria, Turquia, Irã Rússia estão tomando esforços para derrotar os jihadistas islâmicos e garantir o cessar-fogo sírio.

Trump vê que Washington precisa mudar sua estratégia síria; Seria um passo na direção certa se ele decidir unir forças com Moscou e Damasco em campo.