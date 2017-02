Filha de Trump bloqueia ordem da abolição de direitos dos LGBT

A filha do 45º presidente dos EUA Ivanka Trump, juntamente com o seu marido Jared Kushner, ajudaram a bloquear a ordem de Donald Trump que visava cancelar o programa de Barack Obama de proteção contra discriminação da comunidade LGBT.

A informação foi divulgada pelo jornal Politico que cita as suas fontes.

De acordo com o jornal norte-americano, Kushner, que ocupa o posto de conselheiro superior do presidente, e sua mulher conseguiram evitar que o projeto de abolição do decreto que Obama assinou em 2014 atingisse a mesa do chefe da Casa Branca.

O decreto em questão proíbe a discriminação relativamente a gays e lésbicas nos postos de trabalho.

Cabe destacar que em 31 de janeiro a Casa Branca publicou uma declaração que, de acordo com o Politico, foi feita graças a Ivanka Trump e Jared Kushner:

"A ordem assinada em 2014 que protege os funcionários de discriminação no posto de trabalho com base em pertença a LGBT, por indicação do presidente Donald Trump, continuará sem alterações."

A mídia divulgou também que na preparação da ordem para abolição do programa sobre gays e lésbicas participou o vice-presidente dos EUA Mike Pens, conhecido por suas vistas conservativas.

Mais cedo, em 20 de janeiro, logo após a cerimônia de posse do 45º presidente dos Estados Unidos, do site da Casa Branca foram removidas páginas com materiais sobre vários temas, inclusive sobre os direitos da comunidade LGBT.

Durante a chefia de Barack Obama, os casamentos unissexuais foram admitidos como um direito constitucional dos cidadãos. Em junho de 2015, a Suprema Corte dos EUA decretou a legalização do registo de uniões de pessoas do mesmo sexo em todo o território do país. Antes disso, a permissão de casamentos de membros da LGBT fazia parte da jurisdição das autoridades de cada estado dos EUA.