Comandante iraniano ameaça lançar mísseis "sobre as cabeças dos inimigos"

O comandante da Força Aeroespacial do Exército de Guardiães da Revolução Islâmica, general de brigada Amir Ali Hajizadeh, ameaçou lançar "mísseis sobre as cabeças dos inimigos".

"Se o inimigo cometer um erro, nossos mísseis trovejantes cairão sobre as cabeças deles", cita a agência Tasnim o comandante. O general não precisou de que inimigo estava falando.

Ali Hajizadeh pronunciou essas palavras durante a conferência realizada por ocasião dos exercícios da Força Aeroespacial iraniana, que começaram pouco depois de novas sanções norte-americanas terem sido introduzidas em resposta ao teste de um míssil balístico por Teerã. O comandante qualificou as ameaças como "fúteis".

Segundo Ali Hajizadeh, a etapa preparativa acabou com sucesso. Durante os treinamentos, os destacamentos de elite irão utilizar vários sistemas de mísseis e de radares de fabricação iraniana. Os exercícios visam mostrar a prontidão do Irã para se opor às ameaças e têm como lema o "desprezo pelas sanções e ameaças".

Em 29 de janeiro, o Irã testou um míssil balístico de médio alcance. O míssil percorreu 966 quilômetros e explodiu. Em resposta, os EUA ampliaram a lista das sanções, incluindo nela 13 cidadãos do Irã, EAU, China, Kuwait e Líbano e 12 empresas iranianas, chinesas e dos EAU. As sanções têm que ver com o programa de mísseis balísticos e o apoio ao grupo libanês Hezbollah, considerado como terrorista pelos EUA.