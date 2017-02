Cartazes criticando papa Francisco são espalhados por Roma

A cidade de Roma amanheceu neste sábado (4) com dezenas de cartazes espalhados com críticas ao papa Francisco e às suas reformas na Igreja Católica. Os cartazes, colados em vários muros, trazem uma foto do Pontífice e um texto que diz que Francisco "removeu sacerdotes, decapitou a Ordem de Malta e os Franciscanos, ignorou cardeais".

"Onde está tua misericórdia, Francisco?", critica o banner, fazendo referência ao jargão utilizado pelo Papa nos últimos anos e tema do Jubileu Extraordinário. O pôster é anônimo, não contem nem assinatura, nem logotipo, mas os romanos e vaticanistas acreditam que tenha partido dos movimentos conservadores que cada vez mais demonstram oposição às linhas adotadas por Jorge Mario Bergoglio na Igreja Católica.