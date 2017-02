Candidata da extrema-direita, Marine Le Pen lança campanha na França

Muitas vezes comparada a Donald Trump nos posicionamentos políticos, a candidata de extrema-direita à presidência da França Marine Le Pen assumiu hoje (4) 144 compromissos firmados pela sua campanha baseados no conceito "made in France". Ela defende "um país com suas próprias fronteiras para guardar, sua própria moeda para gastar, sua própria defesa e identidade inalterada por imigrantes, refugiados e globalização".

Durante a conferência de dois dias de seu partido, a Frente Nacional, a política saudou o Brexit e a eleição de Donald Trump dizendo que "o mundo está tomando consciência" dos valores que ela advoga há anos. Ela também denunciou os problemas das fronteiras abertas, dizendo que os imigrantes têm tomado os postos de trabalho dos franceses, aumentado o risco de terrorismo e a criminalidade no país, além de "tirar a identidade da França", segundo a Agência Sputnik.

"A sobrevivência da França está em jogo. É a primeira vez que estamos tão próximos do objetivo", disse o líder do partido, Jean-Lin Lacapelle, na abertura da conferência, citando pesquisas que mostram Le Pen em primeiro lugar na preferência dos eleitores no primeiro turno.

Le Pen prometeu não aderir ao comando integrado da Organização do Tratado do Atlântico Nortr (OTAN) e à abertura das fronteiras para membros da União Europeia e prometeu abolir a utilização do euro. Ela defende a convocação de um "Frexit", um referendo que, a exemplo do Reino Unido, também tiraria a França do bloco.