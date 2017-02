Após tentativa de ataque, Museu do Louvre reabre ao público

Um dia após a tentativa de ataque ao Museu do Louvre, em Paris, um dos principais pontos turísticos da França, reabriu ao público neste sábado (4) Por conta do atentado, o museu permaneceu fechado durante toda a sexta-feira (3). De acordo com a direção do local, "não foram tomadas medidas especiais de segurança" além das que estão em vigor.

O egípcio de 29 anos, identificado como Abdallah E-H, tentou entrar armado com dois facões no Carrousel du Louvre. No entanto, foi ferido por um militar francês da "Operação Sentinela" e encaminhado para o Hospital Georges Pompidou para uma cirurgia no estômago.

Segundo a imprensa francesa, o terrorista não corre mais risco de morte e deve prestar depoimento para as autoridades.

A França mantém um nível alto de alerta terrorista. Desde o fim de 2015, quando entrou em vigor o estado de emergência no país a "Operação Sentinela" está em operação. (ANSA)