Trump diz que Nafta é 'catástrofe' e defende renovação do tratado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar nesta quinta-feira (2) o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) e disse que para fazê-lo ser vantajoso ou mais “justo” é preciso refazê-lo ou renová-lo.

Durante encontro com parlamentares, Trump chamou o acordo de “catástrofe para o país” e informou estar muito preocupado com o tema. “Precisamos tornar o Nafta mais justo”, afirmou.

De acordo com Donald Trump, o acordo prejudica os trabalhadores e empresas norte-americanas. Desde a campanha eleitoral, o presidente já fazia críticas sobre as vantagens do tratado para os Estados Unidos. Há duas semanas, ao ser empossado, ele informou que iria propor a renegociação do Nafta aos países signatários (Canadá e México).

O Nafta é um tratado de mais de duas décadas. Os governos do Canadá e o México já estão conversando com a Casa Branca.

No caso do México, o presidente Enrique Peña Nieto havia dito que estava disposto a renegociar o Nafta, mas, após o decreto para construção do muro fronteiriço, uma reunião bilateral entre ele e Trump foi adiada.

Donald Trump tem adotado um discurso e uma postura protecionista, visando a proteger e incentivar a indústria nacional. Uma das primeiras medidas dele foi romper o Tratado Transpacífico (TPP), firmado entre Estados Unidos, Canadá, Japão, México e outros países da Ásia e América do Sul (Chile e Peru).