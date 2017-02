Melania Trump faz turismo na Eslovênia disparar

Diversas agências de viagens da Eslovênia estão aproveitando o sucesso da esposa do presidente dos Estados Unidos, a modelo Melania Trump, para prover o pequeno país do centro europeu.

Graças a uma campanha publicitária sobre as belezas naturais de Eslovênia com o slogan "Bem vindos ao país natal da nova primeira-dama dos Estados Unidos da América", cada vez mais cresce o número de turistas que querem visitar o país.

Para homenagear Melania, as agências estão organizado um tour pelos principais lugares que a primeira-dama frequentou quando morava na Eslovênia.

De acordo com dados oficiais do instituto de estatística esloveno, o as estadias norte-americanas no país aumentaram 15,4% em dezembro do ano passado, chegando a um total de 10,2% em 2016. Contabilizando os turistas de todas as origens, o crescimento foi de 7,6% de visitas. A maioria das pessoas que visitaram a Eslovénia são da Itália, Áustria, Croácia, Alemanha e Sérvia, ou das proximidades.

Melania nasceu em 26 de abril de 1970, em Sevnica, perto de Liubliana, capital da Eslovênia. Ela chegou aos Estados Unidos em 1996 e, logo em 1998, conheceu o republicano Donald Trump, com quem se casou e teve um filho.