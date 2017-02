Hollande define incidente no Louvre como 'agressão selvagem'

O presidente francês, François Hollande, definiu o incidente no Museu do Louvre de hoje (3) como "agressão selvagem" e agradeceu "a coragem e a determinação" dos militares que conseguiram conter o homem que tentava entrar na atração turística com dois facões.

De acordo com o jornal "Le Figaro", quatro militares foram agredidos no confronto no Louvre, sendo que dois têm ferimentos leves.

O agressor foi encaminhado ao Hospital Georges Pompidou, em Paris, e passa por uma cirurgia. Os acessos ao centro médico foram fechados com segurança máxima. O homem foi atingido no estômago pelos tiros e estaria em condições graves, de acordo com o chefe de polícia de Paris, Michel Cadot. Um segundo suspeito foi detido e está sendo interrogado. O ministro do Interior da França, Bruno Le Roux, convocou uma reunião para esta tarde sobre o incidente no Louvre. (ANSA)