Após ataque no Louvre, Trump diz para EUA 'serem mais espertos'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu para os Estados Unidos serem mais "espertos" contra o terrorismo, ao comentar hoje (3) no Twitter o incidente ocorrido no Museu do Louvre, em Paris. "Um novo terrorista radical islâmico acaba de atacar o Museu do Louvre, em Paris. Os turistas ficaram confinados. França na mira outra vez. Sejam mais espertos, Estados Unidos", escreveu o republicano.

O combate ao terrorismo foi uma das principais bandeiras de campanha eleitoral de Trump, que também ameaçava proibir a entrada de imigrantes muçulmanos nos Estados Unidos.

Na sua primeira semana de governo, Trump assinou um decreto que veta a entrada de cidadãos de sete países islâmicos pelos próximos 90 dias, além de bloquear a chegada de refugiados. Apesar de Trump dizer que o incidente em Paris foi um ataque terrorista, as autoridades da França ainda estão apurando o ocorrido. (ANSA)