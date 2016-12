Papa telefona ao vivo para programa de TV na Itália

Após sair sozinho para comprar sapatos em uma loja ortopédica de Roma, o papa Francisco voltou a surpreender os italianos nesta quinta-feira (22) ao telefonar ao vivo para um programa de televisão.

O líder da Igreja Católica fez uma participação ao vivo no programa "Uno Mattina", da emissora RAI 1. Francisco desejou Feliz Natal ao público e disse esperar que esta data seja comemorada de maneira cristã, e não regido pelo "Deus dinheiro".

Francisco também parabenizou o programa de TV, que completou 30 anos no ar, e agradeceu a produção por uma reportagem sobre seu pontificado, conduzida pelo jornalista Piero Damosso. A participação ao vivo do Papa surpreendeu tanto os apresentadores quanto o público.

Ontem, Francisco também quebrou um protocolo do Vaticano e foi comprar sapatos em uma loja ortopédica de Roma. No local, o Pontífice brincou com os funcionários e tirou fotos.