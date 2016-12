EUA anunciam maior devolução territorial ao Japão desde 1972

As Forças Armadas dos EUA expressaram sua disponibilidade para devolver ao Japão terrenos que os militares utilizavam para efetuar treinamentos. Segundo informou a agência Kyodo, a cerimonia de transmissão está marcada para quinta-feira (22).

A área do terreno é de 4.000 hectares: é a maior parcela de território a entregar aos japoneses pelos EUA após o retorno da ilha de Okinawa para o controle do Japão em 1972.

Segundo dados da agência, em troca, foram construídos seis heliportos na mesma região que, provavelmente, serão usados para decolagem e aterrissagem de convertiplanos americanos Osprey. Uma dessas aeronaves caíu recentemente perto das costas de Okinawa, criando preocupação dos habitantes locais.O governador de Okinawa, Takeshi Onaga, que está tentando fazer sair os Osprey para fora da prefeitura, não vai participar da cerimônia de transmissão do terreno, afirmou a Kyodo.

"A redução da área de treinamentos não viola nossas obrigações e capacidades de cooperar com o governo do Japão e com os nossos colegas japoneses das Forças de Autodefesa", cita a edição as palavras do tenente-general Laurence Nicolson, comandante das tropas americanas em Okinawa.

Apesar do retorno do terreno, 70 por cento de todas as instalações militares dos EUA no Japão continuarão localizadas em Okinawa. Conforme dados da administração de Okinawa, quase 26 milhares de soldados americanos e 19 milhares de membros de suas famílias e cidadãos americanos permanecem na ilha.

Os residentes da ilha creem que o retorno de 4.000 hectares não é suficiente. Eles expressaram reiteradamente sua indignação pelas atividades das bases militares dos EUA e pelos crimes que os militares americanos cometeram na prefeitura. O governador de Okinawa, apoiado pelos residentes da ilha, insiste na redução da presença militar dos EUA na ilha de Okinawa em geral.