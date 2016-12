Airbnb pode lançar ferramenta para reservar voos

Após revolucionar o modo de se hospedar durante suas viagens, o Airbnb, plataforma na qual é possível transformar sua casa em um hotel para usuários do site de todo o mundo, pode também estar interessado em mudar o modo no qual voos são reservados pelos viajantes.

De acordo com o site "Bloomberg", que citou uma fonte que não quis se identificar, a companhia norte-americana estaria trabalhando no "Flights" ("Voos", em tradução literal para o português), que seria um sistema de reserva para viagens de avião.

Ao que parece até o momento, trata-se de um projeto interno ainda em fase inicial de desenvolvimento, mas que pode ser anunciado antes que a empresa inicie a venda pública de seus papeis na bolsa de valores, o que deve acontecer em até 18 meses. Ainda não se sabe, no entanto, se o "Flights" será apenas fruto da compra de alguma agência de viagens já em atividade pela Airbnb ou de alguma tecnologia especializada no assunto.

A novidade já havia sido indiretamente mostrada durante uma apresentação da companhia no mês passado, em Los Angeles, do novo desenho do aplicativo e do site. Uma imagem da apresentação contava com um ícone de um avião nunca antes visto em uma seção chamada "Itinerário de Viagem".

A Airbnb está trabalhando cada vez mais para ganhar reconhecimento em vários setores do turismo. Em novembro, a empresa apresentou a plataforma "Trips", que tem como objetivo ajudar o usuário a planejar suas viagens e a definir o que ele quer fazer em cada destino escolhido.