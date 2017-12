A reforma da Previdência e a saída de Imbassahy da articulação do governo

Tamanho do Texto: +A -A

A saída do ministro Antonio Imbassahy da Secretaria de Governo, na última sexta-feira (8), sinalizava que a reforma da Previdência não passaria na Câmara dos Deputados.

A permanência do ministro tucano no cargo seria o para-raio da derrota. Baiano e experiente, Imbassahy não daria o gosto da derrota, estando no governo. Seria responsabilizado.

O tucano espero o tempo suficiente para mostrar ao governo que a responsabilidade da falta de votos não é dele, mas do próprio Palácio do Planalto.

