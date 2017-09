Regras sobre venda de alimentos no Rock in Rio foram esclarecidas há quatro meses

Tamanho do Texto: +A -A

Quatro meses antes da realização do Rock in Rio, a subsecretária municipal de Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, Marcia Rolim, atenciosamente deu as razões pelas quais não poderiam ser comercializados os alimentos no estande fechado na Cidade do Rock. Na reunião com a secretaria, todos assinaram documentos nos quais as exigências eram claras e formais.

A fiscalização que proibiu a comercialização dos produtos que infringiam o que determinava a documentação obedeceu à legislação que rege a venda de comida no Rock in Rio.