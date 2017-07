Sérgio Zveiter: parecer em boas mãos

Tamanho do Texto: +A -A

A contar a trajetória do deputado federal Sérgio Zveiter (PMDB-RJ), a relatoria da denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara está em boas mãos. Se o país espera isenção e um parecer imune a pressões, a história mostra que Zveiter é a pessoa certa.

Advogado com perfil independente, Zveiter vem de uma família de juristas e já presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Rio por duas vezes. O vasto conhecimento jurídico neste caso certamente é um ponto a favor.

Zveiter está em seu segundo mandato como deputado. Ele ainda deixou marcas positivas quando foi secretário nos governos de Anthony Garotinho, Rosinha Garotinho.