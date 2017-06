Mensagens alertam para cobrança de taxa de incêndio falsa

Tamanho do Texto: +A -A

Circula por aplicativos de troca de mensagens um alerta sobre a cobrança de taxa de incêndio no Rio de Janeiro. Segundo a mensagem, estariam sendo enviadas cobranças falsas. O alerta ainda recomenda que os contribuintes confiram se o código na cobrança confere com o banco onde a taxa deve ser paga. Também é possível imprimir o boleto no site do Funesbom (http://funesbom.com.br).

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio iniciou a postagem dos boletos da taxa de incêndio 2017 neste mês. Os vencimentos, referentes ao exercício de 2016, estão agendados entre os dias 10 e 14 de julho. Os valores do tributo variam entre R$ 28,21 (para imóveis com até 50 metros quadrados de área construída) e R$ 1.692,87 (bens não-residenciais com mais de mil metros quadrados).

Quem não receber a taxa pelos Correios, pode consultar o site do Funesbom (http://funesbom.com.br) e imprimir o boleto, desde que tenha em mãos o número de inscrição predial, que consta do carnê do IPTU. Em seguida, basta informar o município. Até a data do vencimento, o pagamento pode ser feito nas casas lotéricas ou em qualquer agência bancária (válido para contribuintes com CPF/CNPJ cadastrados no Funesbom. Caso contrário, só o banco Bradesco vai receber a cobrança).