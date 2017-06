Tamanho do Texto: +A -A

Os postos de gasolina, em sua grande maioria na Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, informam aos clientes que não podem emitir nota fiscal porque as máquinas estão em conserto. Se estão em conserto, estes postos de gasolina nem deveriam estar funcionando. A sonegação fiscal come solta e escancarada.