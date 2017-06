Temer chama empresários russos de "soviéticos"

Tamanho do Texto: +A -A

A gafe cometida pelo Palácio do Planalto na semana passada, às vésperas da viagem de Michel Temer à Rússia, se refletiu nesta segunda-feira (26) em um discurso do presidente, que voltou pelo menos ao ano de 1991, ao chamar os empresários russos de "soviéticos".

"Estive agora recentemente em Moscou, na Rússia, e depois na Noruega, e verifiquei o interesse extraordinário dos empreendimentos soviéticos, o deputado Perondi lá esteve em nossa comitiva, e nós pudemos verificar o interesse extraordinário de empresários soviéticos e noruegueses no nosso país", disse Temer, que não corrigiu a denominação.

No último dia 19, o governo federal divulgou, no site do Palácio do Planalto, a agenda de Michel Temer com a divulgação da viagem para a "República Socialista Federativa Soviética da Rússia", nome que foi abolido há 25 anos, com a queda do campo socialista.

