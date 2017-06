Quantidade de antidepressivos em cela de Cabral preocupa amigos e familiares

Tamanho do Texto: +A -A

Condenado a pelo menos 14 anos de prisão e na expectativa do resultado de mais 11 processos no qual é réu, o ex-governador Sérgio Cabral anda preocupando familiares, amigos e políticos mais próximos, que comentam os riscos de um eventual suicídio do peemedebista, preso desde novembro do ano passado.

O Jornal do Brasil já havia noticiado a depressão do ex-governador na cadeia e o risco de o ex-governador levar a cabo uma atitude mais drástica. A preocupação foi confirmada nos últimos dias, após fiscalização surpresa do Ministério Público na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, onde Cabral está preso. Na cela, o MP encontrou duas caixas com quase 30 comprimidos de antidepressivos (medicação controlada, de traja preta) e dezenas de comprimidos não identificados.

Recentemente, a imprensa noticiou que as crises de choro e o medo expressos pelo ex-governador podiam ser ouvidos a mais de 50 metros de sua cela pelos carcereiros.

O Ministério Público advertiu a direção da cadeia sobre os riscos de ingestão acidental ou intencional de alta dose de medicamento, levando à internação ou até mesmo à morte. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que os medicamentos foram retirados e serão entregues apenas no horário prescrito.