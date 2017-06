Juan Perón: a mesma história, com nomes trocados

Tamanho do Texto: +A -A

O momento de grave crise e polarização por que passa não apenas o Brasil, mas outros países neste momento, remete a passagens da história que promoveram fortes mudanças na política e na economia. Uma delas se deu na Argentina.

Quando se pensa em política naquele país, o nome que apresenta flagrante protagonismo é de Juan Domingo Perón. Ele governou a Argentina por três vezes, e deixou profundas marcas em sua história. Com uma atuação voltada aos trabalhadores e às classes mais pobres, Perón promoveu grandes transformações, ganhando a devoção dos chamados "descamisados".

Juan Domingo Perón

Em 1943, Perón foi nomeado secretário do Trabalho e Segurança Social, e começou a desenvolver uma política ativa de proteção aos trabalhadores: foram criados os tribunais trabalhistas, as verbas rescisórias foram regulamentadas, a aposentadoria foi estendida a mais de dois milhões de argentinos, foi criado Hospital Policlínica para os trabalhadores da estrada de ferro, e escolas técnicas foram abertas para os trabalhadores.

Perón ocupava a vice-presidência da Argentina quando foi preso durante um golpe militar, no dia 9 de outubro de 1945. Houve uma gigantesca comoção popular, liderada por trabalhadores, sindicalistas e sua então namorada, Eva Perón.

A pressão popular foi tão grande que, no dia 17 de outubro de 1945, os militares não tiveram outra opção senão libertar Perón. Na sacada da Casa Rosada, sede do governo argentino, Perón fez um histórico discurso para mais de 300 mil pessoas. Suas palavras foram retransmitidas pelo rádio para todo o país, dando início à sua campanha para chegar ao posto mais alto do poder.

Perón foi eleito presidente da Argentina em 1946, com mais de 56% dos votos. Seu governo foi marcado por grandes mudanças nos transportes, na comunicação, no petróleo e nas companhias de eletricidade. O país viu o crescimento da indústria, ao mesmo tempo em que os trabalhadores ganharam benefícios, como as férias remuneradas, a cobertura de acidentes de trabalho e o seguro médico.