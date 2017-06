Tamanho do Texto: +A -A

Os próximos passos dos procuradores do Ministério Público são aguardados com expectativa pelo Palácio do Planalto. Enquanto o ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Roca Loures, se mantém em silêncio, ministros especulam sobre os capítulos que se seguirão.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, Tadeu Filippelli e Henrique Alves estariam certos de que o próximo alvo do Ministério Público é Geddel Vieira Lima.