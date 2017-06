Prefeitura do Rio em defesa do povo

Tamanho do Texto: +A -A

Diante da quantidade de desempregados e os que já não têm emprego, governados por uma cúpula política em que a ordem do dia era a corrupção, e diante de um poder público que serviu de funcionário para os interesses de determinados segmentos empresariais, a Prefeitura do Rio não pode tomar outro curso a não ser o da energia, mostrando que a autoridade pública é a única defesa do povo.

A VERDADE SOBRE O SISTEMA DE ÔNIBUS DO RIO DE JANEIRO

A Prefeitura do rio não é omissa. Ainda nesta semana participou de audiência na Justiça para discutir o reajuste da passagem de ônibus. Desde janeiro, foram cerca de dez audiências sobre o tema.

A Administração Municipal age em nome do interesse público ao impedir que seja concedido reajuste em parâmetros distintos aos do contrato de concessão, entendimento reconhecido pela Justiça, que manteve o valor da tarifa em R$ 3,80, até que seja julgado o mérito contratual.

Cabe esclarecer que a tarifa não é a única fonte de receita obtida pelas concessionárias de ônibus, e que o investimento realizado pela Prefeitura no sistema de transporte público, especialmente na implantação dos BRTs, reduziu de forma expressiva o custo operacional das companhias de ônibus em cerca de 30%.

A climatização da frota é obrigação primária da concessionária, que recebe a tarifa da população, prioritariamente, para prestar um serviço com eficiência, segurança e conforto.

O transporte alternativo atua segunda o planejamento de integração e funciona de forma complementar aos outros modais, sobretudo nas localidades onde o serviço público de transporte de passageiros por ônibus não disponibiliza o acesso.

A Administração Municipal lembra a crise que afeta a todos e que exige medidas de austeridade e adequação à realidade econômica. Lembra, ainda, que a modicidade das tarifas é um dos princípios norteadores da concessão de serviços públicos.

A manutenção do valor da tarifa, na verdade, evita que haja perda de passageiros. O aumento do preço aliado à crise ocasiona a perda da capacidade do consumidor de arcar com o custo da passagem.

A população que depende do transporte público é a mais afetada pela crise. Além da imensa massa de trabalhadores, mais de 350 mil desempregados necessitam utilizar o serviço.

Cuidar das pessoas é cuidar de todos os cariocas. Principalmente daqueles que mais precisam.