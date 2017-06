JB antecipou que Michel Temer não responderia à Polícia Federal

Tamanho do Texto: +A -A

O Jornal do Brasil antecipou na última terça-feira (6), em artigo de opinião, que o presidente Michel Temer não responderia às perguntas formuladas pela Polícia Federal, no âmbito das investigações oriundas de uma conversa grampeada e de delações de executivos da JBS.

"Há informações circulando no mercado de que se o Presidente Michel Temer responder as perguntas feitas pela Polícia Federal, autorizadas pelo Ministro Edson Fachin, torna-se um desrespeito e uma quebra na hierarquia dos poderes no Brasil. Especula-se que ele não deve respondê-las", registrou o JB.

Nesta sexta-feira (9), Temer enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de arquivamento do inquérito contra ele e não respondeu às 82 perguntas formuladas pela PF. Os advogados de defesa afirmaram ainda que "há perguntas verdadeiramente invasivas e, portanto, inoportunas, que procuram simplesmente entrar na vida pessoal do presidente afrontando sua intimidade."

Michel Temer, nesta sexta-feira (9), durante cerimônia de comemoração do 152º Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo

"Cumpre inicialmente ponderar que, houvesse Vossa Excelência sido o autor dos questionamentos feitos por escrito ou em colheita de depoimento oral, teria havido, com certeza, uma adequada limitação das perguntas ao objeto das investigações. Indagações de natureza pessoal e opinativa, assim como outras referentes aos relacionamentos entre terceiras pessoas ou aquelas que partem de hipóteses ou de suposições e dizem respeito a eventos futuros e incertos não teriam sido formuladas", diz o ofício assinado pelos advogados Antônio Claudio Mariz de Oliveira e Sérgio Eduardo Mendonça de Alvarenga, e dirigido ao ministro do STF Edson Fachin.