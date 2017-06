As fotos da neta de Napoleão

Tamanho do Texto: +A -A

O eminente ministro do TSE, Napoleão Maia, se irritou nesta sexta-feira (9) contra especulações sobre a ida de seu filho, portando um envelope, ao tribunal. O rapaz, sem paletó, foi barrado. E a imprensa noticiou fartamente, inclusive com vídeos. Napoleão acabou encontrando com seu filho do lado de fora do TSE.

Napoleão, que importantes serviços tem prestado ao país, esclareceu que seu filho apenas queria levar para ele um envelope com fotos de sua neta.

O eminente ministro, contudo, perdeu uma excelente oportunidade de desmoralizar a imprensa ou quem suspeitava da visita ao não mostrar as fotos da neta.