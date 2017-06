Veja as frases polêmicas e farpas trocadas entre ministros do TSE

Tamanho do Texto: +A -A

Ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proferiram frases polêmicas e lançaram farpas uns contra os outros, durante o julgamento da ação de cassação da chapa Dilma-Temer. A sessão para decidir sobre a inelegibilidade da ex-presidente Dilma Rousseff e a cassação do mandato do presidente Michel Temer teve início nesta terça-feira-feira (6) e deve seguir até sexta-feira (9).

Veja as frases dos ministros:

Gilmar Mendes: "Daqui a pouco, Benjamin vai querer ouvir até os delatores da JBS. Provavelmente semana que vem, teríamos que esperar possível delação de (o ex-ministro) Palocci. Para mostrar que o argumento de Vossa Excelência é falacioso."

Gilmar Mendes: "Eu não quero interromper a Vossa Excelência."

Herman Benjamin: "Mas já interrompeu."

Herman Benjamin: "Só os índios não contactados da Amazônia não sabiam que a Odebrecht havia feito colaboração."

Luiz Fux: "Os tribunais não podem ora julgar de uma maneira, ora julgar de outra. O TSE é um tribunal subordinado ao Supremo Tribunal Federal.”

Gilmar Mendes: "Vossa Excelência só está brilhando porque eu, como seu amigo, contribuí para isso. Essa ação só existe graças ao meu empenho, modéstia às favas. Eu insisti na abertura desse processo. (...) Vossa Excelência é relator, tá brilhando aí na televisão no Brasil todo, nesse caso me deve..."

Herman Benjamin: "Vossa Excelência sabe que eu prefiro o anonimato. Processo que se discute qualquer natureza não deve ter nenhum glamour pessoal. Não escolhi ser relator, preferia não ter sido relator. Cumpri o que foi deliberado pelo Plenário."

Gilmar Mendes: "O TSE cassa mais mandatos do que ditadura."

Herman Benjamin: "O TSE cassa quem é contra a democracia."