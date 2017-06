Site que disponibiliza telefones e endereços pessoais repercute

Tamanho do Texto: +A -A

Na terça-feira (6), às 12h16, o Jornal do Brasil publicou nota a respeito do site Telefone Ninja, que disponibiliza dados pessoais como telefones e endereço residencial na internet. Na nota, o JB reforçava que, preocupadas com o perigo que isso representa, pessoas estavam buscando na Justiça meios para suspender o seu funcionamento. Segundo informações, inclusive medidas estariam sendo estudadas junto ao Ministério Público.

>> Veja a nota

No decorrer do dia, outros veículos passaram a fazer alertas sobre o mesmo assunto.

Às 13h30 do mesmo dia, também a revista Veja abordou o assunto, alertando: Polícia alerta para site que rouba dados e espalha vírus

Às 15 horas do mesmo dia, a Exame também publicou nota sobre o assunto, com o título Site expõe seu e-mail, endereço e celular na internet.