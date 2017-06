Tamanho do Texto: +A -A

O adiamento do depoimento do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures na PF, que seria realizado nesta quarta-feira (7), tem ligação direta com o julgamento da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Interlocutores apontam que haveria o temor de que um fato novo, revelado pelo ex-assessor de Temer, poderia influenciar no julgamento, que pode cassar o mandato do presidente da República.