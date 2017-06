As tentativas de desmoralizar Janot

Tamanho do Texto: +A -A

Às 15h04 da terça-feira (6), o Jornal do Brasil publicou nota destacando que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, sabe o quanto segmentos poderosos vêm tentando desmoralizá-lo. A nota frisava: "Talvez para desmoralizar a própria identidade do processo que tenta recuperar os bilhões de dólares roubados do povo. Não será surpresa, se em poder de algum desses que vêm sendo atingidos pela tentativa de desmoralização, não exista uma bomba que, com certeza, será detonada, acabando definitivamente com a hipocrisia desses falsos honestos e críticos à PGR."

No mesmo dia, às 16h52, a Folha de S. Paulo destacava que o líder do governo, Romero Jucá fez pedido que pode constranger STF e Janot. Segundo o jornal, Jucá (PMDB-RR) apresentou na terça-feira um requerimento ao Conselho de Ética solicitando que o STF envie ao Conselho a relação de todos os senadores que são alvo de procedimentos na corte, o tempo de duração dos processos, o motivo da apuração e o ministro relator de cada caso. Segundo o jornal, se o requerimento for aprovado pelo colegiado, isso abrirá espaço para críticas sobre o tempo de duração dos procedimentos que envolvem parlamentares.

Às 18h26 do mesmo dia, o Valor Econômico destacou que a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) emitiu nota de repúdio às declarações do advogado Gustavo Guedes - que representa o presidente Michel Temer - de que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, estaria tentando pressionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a condenar o pemedebista. "Os ataques beiram a calúnia", diz o texto assinado pelo presidente da entidade, José Robalinho Cavalcanti.