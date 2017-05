Um nome para a saída da crise

Tamanho do Texto: +A -A

Neste momento de grave crise, o Brasil precisa de nomes ou com grande conhecimento da Constituição - um antigo ministro do STF que não esteja comprometido com empreiteiras - ou um importante empreendedor, com grande preocupação social.

Não sendo empresário de São Paulo, já seria uma vantagem para que o povo tivesse a certeza de que ele conhece as suas necessidades fundamentais. O senador Armando Monteiro (PTB-PE), ex-ministro e ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, se encaixa neste perfil.