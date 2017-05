Vem aí o filme 'Sérgio Cabral e os 40 ladrões'

Tamanho do Texto: +A -A

A população brasileira está tão atônita com as sucessivas descobertas sobre a quadrilha comandada pelo ex-governador Sérgio Cabral que o comentário é que um produtor da Disney encontrou aqui no país uma grande história e quer refilmar uma importante narrativa árabe que integra o Livro das Mil e Uma Noites. Trata-se de Ali Babá e os 40 ladrões, que no Brasil se chamará Sérgio Cabral e os 40 ladrões.

O filme vai contar a história de um governador chamado Cabral que avista 40 ladrões que gritam diante de uma pedra "Abre-te Sésamo!". Cabral, então, faz o mesmo e percebe que a pedra se move, abrindo diante dele uma caverna de tesouros. O personagem Cabral leva dali tudo o que pode. Ele compra palácios e muitos joias para sua amada.

Não satisfeito com tudo o que comprou, Cabral retorna à caverna para pegar mais do tesouro dos 40 ladrões. No local, ele é visto por um dos ladrões, que corre para contar o roubo aos demais.

Os ladrões armam um plano de entrar em uma grande festa promovida por Cabral. Eles se escondem em tonéis de vinho. Cabral vai à adega buscar mais da bebida e escuta um susurro: "Já deu meia-noite?", pergunta um dos ladrões. Esperto, ele volta à festa e diz aos guardas que o vinho estragou e os tonéis precisam ser jogados num precipício. Os ladrões, então, se entregam.

Na história original, Ali Babá, que enfrentou o desejo de vingança de outros ladrões, termina a história rico e feliz, ao lado de sua amada. No filme sobre Sérgio Cabral o roteirista ainda não decidiu se o final será feliz para o ladrão dos ladrões ou se sua ganância pelo tesouro o levará a um triste desfecho.