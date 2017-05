Meirelles prega confiança na economia em evento patrocinado pela Odebrecht

Tamanho do Texto: +A -A

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles falou nesta terça-feira (23) para uma plateia de empresários, no Seminário Financiamento e Garantias para a Infraestrutura, na Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), em São Paulo, e pediu a confiança de diversos setores para a retomada do crescimento econômico.

O curioso é que Meirelles falava diante de um painel que mostrava a empreiteira Odebrecht como uma das patrocinadoras do evento. A Odebrecht está no alvo da Lava Jato por participar de um grande esquema de corrupção, com pagamento de muitos milhões de reais em propinas, e é uma das principais responsáveis a levar a economia do país para o buraco.