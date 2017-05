PGR nunca havia pedido impedimento de ministro do STF

Tamanho do Texto: +A -A

O pedido de impedimento feito pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao ministro do Supremo Tribunal federal (STF), Gilmar Mendes, é o primeiro que se tem registro envolvendo essas duas instâncias.

Em dezembro de 2016, Janot chegou a analisar se pediria ou não o afastamento do ministro do STF Dias Toffoli das investigações relacionadas à Operação Custo Brasil, que envolvia suposto pagamento de propinas ao ex-ministro Paulo Bernardo e sua mulher, a senadora Gleisi Hoffmann. Toffoli teria relação próxima com o ex-ministro da Previdência Carlos Gabas, um dos envolvidos.

Contudo, o pedido de impedimento acabou não sendo feito.