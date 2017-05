Empresário de Fortaleza é homenageado em Brasília

Tamanho do Texto: +A -A

Durante sessão solene, realizada no último dia 20 de abril, no Auditório Nereu Ramos, localizado no Palácio do Congresso Nacional, o empresário e comendador Francisco Celso Fernandes da Costa foi condecorado com a Medalha Sérgio Vieira de Mello e intitulado Embaixador da Cultura da Paz e da Justiça no Mundo, o mais alto título da Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito (ABRHM), mantida pelo Centro de Integração Cultural e Empresarial de São Paulo (CICESP).

Para Celso Fernandes, diretor executivo do Grupo Lorena Costa, empresa que atua no setor de assessoria de cobrança e contact center, a homenagem só aumenta sua responsabilidade como cidadão e empresário. “Atravessamos um momento delicado no âmbito ético do nosso país. E toda ação que promova a justiça é fundamental para o fortalecimento da nossa democracia”, completou o empresário.

Segundo descrição no site da CICESP, a Medalha Sérgio Vieira de Mello e o Título de Embaixador da Cultura da Paz e da Justiça no Mundo são ofertados “às pessoas físicas ou jurídicas, no Brasil e no Mundo, que tenham prestado relevantes serviços em prol da Promoção da Paz, dos Direitos Humanitários e no Exercício e Cumprimento da Justiça”.

A CICESP justifica a escolha do nome de Sérgio Vieira de Mello por “sua retilínea conduta profissional e o seu rico exemplo de vida como norteadores da atual Geração de Brasileiros”.

Funcionário da ONU por mais de três décadas, Sérgio Vieira de Mello e outras 21 pessoas foram mortas durante um atendado a bomba realizado pela organização extremista Al-Qaeda contra a sede da ONU em Bagdá em 2003.

Além de diversas personalidades da política e do judiciário, estiveram presentes na cerimônia o design Hans Donner e o jornalista da Globo News Gerson Camarotti que também foi homenageado durante o evento.