Academia Nacional de Medicina recebe homenagem na França

A Academia Nacional de Medicina (ANM) está sendo homenageada na França, pela Academia Francesa de Medicina. O presidente da ANM, Dr. Francisco Sampaio, acompanhado de 12 acadêmicos e outros convidados, foram recebidos domingo (30) pelo professor Jorge Alberto Costa e Silva, único brasileiro que ostenta as condecorações da Legião de Honra da França, da Ordem Nacional da Educação e do Mérito do governo francês.

Jorge Alberto Costa e Silva fechou uma ala do restaurante L' Atelier de Joel Robuchon, na França, para 40 convidados. O presidente da ANM, Dr. Francisco Sampaio, ao lado do professor acadêmico Fernando Vaz, falam nesta terça-feira (2) pelo Brasil neste evento.

Esta homenagem mostra que o presidente da ANM Francisco Sampaio vem mostrando ao mundo a importância que a medicina brasileira merece ter.