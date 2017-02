Tamanho do Texto: +A -A

Além de citar repasse de propinas a figurões do PMDB e do PSDB, a delação do empresário Fernando Cavendish, o grande amigo do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB), promete balançar as estruturas do mundo do Direito, com a citação de alguns advogados do Rio de Janeiro.

Dono da construtora Delta Engenharia, Cavendish foi alvo da Operação Saqueador em junho do ano passado.