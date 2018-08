O sanatório geral vai passar

Faltando 53 dias para as eleições, o TRE já conta com as inscrições de 401 candidatos a deputado federal e 701 a estadual. Atenta ao melhor espírito do kardecismo suíno, a coluna debruçou-se longamente sobre a lista para destacar apenas alguns destes nomes. Vamos aos federais. O distinto eleitor poderá escolher entre Cheiro Verde (PPS), Alceu Dispor e Lady Chockey (PSOL), Orelha do Povo e Ricardo Gente Boa (PSD), Cowboy Beleza (PP), Neymar Pesadão (MDB) ou o Trovão do Telemarketing, do Solidariedade. Bom, né? Pois vamos aos estaduais. A lista já conta com destaques como Napoleão, o Imperador (PHS), Chocolate da Van (SDD), o animado time do PTB que forma com Graça Figuraça, O Cara do Óculos, Fátima Oba, Oba e Neskau, além de Siderley Dibruço (PSDB), Macarrão do Quiosque (DEM) e o Edson Pantera Negra (PP). É claro que é engraçado, se não fosse triste. Folclóricos ou não, é possível que algum dos nomes listados acima saia vitorioso na eleição. Mas depois só não vale reclamar ou dizer que não tinha opções. A decisão é sua.

Homens de bens

Um detalhe chamou atenção na declaração de bens dos candidatos ao senado pelo Rio. O ex-prefeito Cesar Maia é o mais pobrinho de todos. Declarou à Justiça Eleitoral ter bens que, somados, dão o trocado de R$ 111 mil.

O dinheiro sumiu

Choro e ranger de dentes no QG do PSD do Rio. O presidente do partido, Gilberto Kassab, prometera aplicar R$ 21 milhões do Fundo Partidário nas candidaturas no estado. Agora, só liberará R$ 10 milhões. Índio da Costa, que teria R$ 5 milhões para tocar a campanha, ficou só com R$ 3 milhões.

E agora, José?

Quando Índio da Costa começou a formatar a campanha deste ano, o compromisso era que em troca de apoio financeiro expressivo da Direção Nacional, elegeria pelo menos seis deputados estaduais. Com os cortes, periga só eleger dois: Hugo Leal e Alexandre Cardoso.

Se você gritasse

Mas como a esperança é sempre a última que morre, Índio aposta as fichas que lhe restaram na pastora Flordeliz a quem se atribui um razoável cacife eleitoral em São Gonçalo.

Oficina de reparos

A coluna foi induzida a erro por uma fonte leviana e maledicente. Daí termos puxado ontem a orelha do ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, que divulgou uma agenda só com evangélicos. Injustiça. Semana passada, por exemplo, Sérgio teve vasta agenda para tratar dos projetos que pretendem tornar o candomblé e a umbanda patrimônio nacional.

Luis Edmundo Araújo

De tanto reclamar da arbitragem, do campo, do tempo que lhe cabe na televisão, o morador da PF de Curitiba já ganhou uma alcunha: Lula é o Vasco dessa eleição.

Justiça

O TJ promoverá, dias 20 e 21, o seminário Child Protection Systems, sobre combate à exploração sexual infantil. Destinado a magistrados e membros do MP, o evento contará com a presença de especialistas no combate a este tipo de crime nos EUA e no Brasil. O presidente do TJ, desembargador Milton Fernandes de Souza, fará a abertura juntamente com o adido da Immigration and Customs Enforcement (ICE) no Brasil, Rober Fuentes.

I’m Tupiniquim

E a URSAL já rachou. A ala nacionalista radical acha que esse papo de ursinho é o *%#!, e estabeleceu a onça pintada como símbolo mais tupiniquim da nova Organização das Nações Socialistas da América Latina: a ONSAL!

LANCE LIVRE

Mario Menel, presidente da Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia, apresenta a palestra “A Caminho da Insensatez”, na PUC-Rio dia 21. Luiz Otavio Nazar promoveu homenagem pelo Dia do Cardiologista, no Hospital Geral do Ingá . O evento Valqueire Rock Beer, feira gastronômica itinerante, com bandas de rock da região e variados rótulos de cervejas artesanais, tem início esta sexta-feira.